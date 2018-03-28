Порошенко зреагував на трагедію в Кемерово: Ми маємо тримати наше серце відкритим

У зв'язку із смертю людей під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово висловив свої співчуття Президент Петро Порошенко.

Слова співчуття Глава держави висловив під час зустрічі з учасниками всеукраїнської акції "Діти єднають Україну".

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"Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Кількість загиблих під час пожежі сягнула 64-ох осіб.