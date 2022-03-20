Появилось много новых задач и вызовов, – о том, как работает Дия во время войны

Украина борется с врагом одновременно на нескольких фронтах. Один из них – информационный. Поэтому в Дии появилось множество задач и вызовов, которые нужно было оперативно взять в работу.

Как рассказал руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник в интервью 24 каналу, на "режим ожидания" поставили не так уж и много проектов. В то же время появились те, которые нужно было запускать практически с нуля.

Полное интервью Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новых услугах Дии и StarLink-интернете

В Дии запускают новые услуги, а также поддерживают имеющиеся

Мстислав Баник отметил, что в Минцифры продолжают налаживать процессы, проверять, чтобы все работало. Это делается для того, чтобы все могли спокойно и без проблем пользоваться уже доступными сервисами.

Не обошлось также без новых. И хотя, убеждает руководитель по развитию электронных услуг, ситуация не сильно ударила по действию, но работы таки прибавилось.

Конечно, появилось большое количество совершенно новых задач и вызовов, которые нас ждали с начала войны,

– подчеркнул он.

Баник добавил, что с начала войны из соображений безопасности государственные реестры отключили. А это означало, что цифровой паспорт или водительское удостоверение, которые хранились в Дии, не всегда были под рукой.

Но хочу подчеркнуть, что даже во время сложного военного положения мы запускаем новые услуги и сервисы в действии, которые являются самыми необходимыми для украинцев,

– добавил он.

Какие сервисы запустили для украинцев с начала войны:

еПоддержка . Украинцам, которые временно потеряли работу, выплачивают по 6 500 гривен.

. Украинцам, которые временно потеряли работу, выплачивают по 6 500 гривен. Дия TV и Радио . В приложении можно смотреть и слушать национальный телемарафон, чтобы быть в курсе всего, что происходит в стране.

. В приложении можно смотреть и слушать национальный телемарафон, чтобы быть в курсе всего, что происходит в стране. Донаты на фонд "Вернись живым" . С помощью приложения за пару кликов можно перевести деньги на нужды украинской армии.

. С помощью приложения за пару кликов можно перевести деньги на нужды украинской армии. Чат-бот "еВраг" , в котором после авторизации с помощью Дии, можно сообщать о вражеских войсках.

, в котором после авторизации с помощью Дии, можно сообщать о вражеских войсках. еДокумент. Важный документ во время военных действий, ведь он может временно заменить утраченные. В нем содержатся все паспортные данные, необходимые для идентификации личности.

И это, конечно же, не все. Ведь в команде продолжают свою работу. Так что нас в ближайшем будущем ожидают новые услуги и возможности.

Смотрите полное видеоинтервью с Баником о работе Дии, кибербезопасности и Starlink: