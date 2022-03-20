Як розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу, на "режим очікування" поставили не так уже й багато проєктів. Водночас з'явилися ті, які потрібно було запускати практично з нуля.

Повне інтерв'ю Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

У Дії запускають нові послуги, а також підтримують наявні

Мстислав Банік зазначив, що у Мінцифри продовжують налагоджувати процеси, перевіряти, щоб все працювало. Це робиться для того, щоб усі могли спокійно та без проблем користуватися уже доступними сервісами.

Не обійшлося також без нових. І хоч, переконує керівник із розвитку електронних послуг, ситуація не сильно вдарила по Дії, але роботи таки додалося.

Звісно, з'явилася велика кількість абсолютно нових задач і викликів, які нас чекали з початку війни,

– наголосив він.

Банік додав, що з початку війни з міркувань безпеки державні реєстри відключили. А це означало, що цифровий паспорт або водійське посвідчення, які зберігалися у Дії, не завжди були під рукою.

Але хочу підкреслити, що навіть під час складного воєнного стану ми запускаємо нові послуги та сервіси в Дії, які є найнеобхіднішими для українців,

– додав він.

Які сервіси запустили для українців від початку війни:

єПідтримку. Українцям, які тимчасово втратили роботу, виплачують по 6 500 гривень.

Дія TV і Дія Радіо. У додатку можна дивитися та слухати національний телемарафон, щоб бути в курсі всього, що відбувається в країні.

Донати на фонд "Повернись живим". За допомогою додатку за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії.

Чат-бот "єВорог", в якому після авторизації з допомогою Дії, можна повідомляти про ворожі війська.

єДокумент. Важливий документ у час воєнних дій, адже він може тимчасово замінити втрачені. У ньому містяться усі паспортні дані, необхідні для ідентифікації особи.

І це, звичайно ж, не все. Адже в команді продовжують свою роботу. Тож на нас у найближчому майбутньому очікують нові послуги та можливості.

Дивіться повне відеоінтерв'ю з Баніком про роботу Дії, кібербезпеку та Starlink: