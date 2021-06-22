Детское уныние: появилось полное видео, как блогер Волошин "киданул" девочку на айфон

В сети опубликовали полное видео инцидента с участием тиктокера Александра Волошина. Блогер сначала подарил девочке айфон, чтобы снять эффектное видео, а потом забрал телефон.

Блогер Волошин в Киеве снимал видео для своего тиктока. Парень останавливал на улице случайных прохожих и спрашивал, подписаны ли они на его аккаунт. Первому, кто даст положительный ответ, блогер обещал подарить айфон.

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"Повезло" девочке, которая шла с мамой. Улыбающийся блогер вручил юной фолловерке айфон и мило обнял девочку. В то же время когда выключили камеру, Волошин начал забирать телефон. За молчание блогер предлагал 2 тысячи гривен.

Мама девочки вступилась за дочь. Она предложила вызвать полицию, чтобы правоохранители выяснили детали.

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