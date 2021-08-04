Появилось видео задержания мужчины, который захватил здание правительства

Мужчину, который 4 августа угрожал взорвать здание Кабмина, задержали полицейские. Они начали специальную операцию и вели с ним переговоры.

Для того, чтобы задержать мужчину, правоохранителям понадобилось чуть больше часа.

Важно Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали

Видео задержания обнародовал в соцсетях нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. На обнародованных кадрах видно, как мужчину выводят из здания правительства несколько спецназовцев.

Оперативники сработали быстро и четко, пострадавших нет,

– написал нардеп.

Мужчина согласился сдаться после непродолжительных переговоров. Он даже извинился перед полицейскими. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сети сообщил, что могла случиться настоящая беда, так как граната была боевой.

Мужчину с гранатой вывели из здания Кабмина: смотрите видео



Мужчину задержали спецназовцы / Фото "Радио Свободы"

Заметим, мужчина ворвался в здание правительства утром 4 августа. Он не выдвигал конкретных требований, но перед тем, как войти в здание правительства, сказал, что не собирается возвращаться живым.

Ранее депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко заявил, что неизвестный мужчина – ветеран и инвалид войны. Что подвигло его на такие радикальные меры, Головенко не понимает. Тем временем полицейские открыли уголовное производство по 4 статьям, ему светит до 15 лет.