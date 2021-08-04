Для того, щоб затримати чоловіка, правоохоронцям знадобилося трохи більше за годину.

Важливо Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

Відео затримання оприлюднив у соцмережах нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. На оприлюднених кадрах видно, як чоловіка виводять з будівлі уряду декілька спецпризначенців.

Оперативники спрацювали швидко і чітко, постраждалих немає,

– написав нардеп.

Чоловік погодився здатися після нетривалих перемовин. Він навіть вибачився перед поліцейськими. Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у мережі повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, адже граната була бойовою.

Чоловіка з гранатою вивели з будівлі Кабміну: дивіться відео



Чоловіка затримали спецпризначенці / Фото "Радіо Свободи"

Зауважимо, чоловік увірвався у будівлю уряду зранку 4 серпня. Він не висував конкретних вимог, але перед тим, як увійти до будівлі уряду, сказав, що не збирається повертатися живим.

Раніше депутат Ірпінської міськради Антон Головенко заявив, що невідомий чоловік – ветеран та інвалід війни. Що спонукало його на такі радикальні заходи, Головенко не розуміє. Тим часом поліцейські відкрили кримінальне провадження за 4 статтями, йому світить до 15 років.