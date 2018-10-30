"Появляется больше российских ракет": НАТО сделало заявление относительно ракетного договора

Москва должна соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Разработка Россией новых ракет вызывает серьезную обеспокоенность стран НАТО.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет DW.

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Столтенберг подчеркивает, что одна из основных проблем ракетного договора – разработка Россией новых ракет.

Ни один договор не может быть эффективным, если его придерживается только одна сторона,

– сказал он.

Он подчеркнул, что все страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с новыми российскими ракетами, поскольку это вооружение является опасностью для ракетного договора.

"В Европе нет новых американских ракет, зато появляется все больше русских, способных стать носителями ядерных боеголовок", – напомнил Столтенберг.

Генсек также отмечает, что в альянсе "не хотят новой холодной войны с Россией", поэтому будут работать над восстановлением коммуникации с Москвой:

Мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений, поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией,

– заявил он.

Однако, по его словам, даже без такого "улучшения" альянса придется регулировать сложные отношения с Кремлем. Это предполагает "больше военного контингента, больше учений, более напряженную обстановку".

Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действовать топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.