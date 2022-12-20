Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Ранее сообщалось о том, какие темы обсудили Путин и Лукашенко.

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Речи о присоединении Беларуси к России не было

Калиновский отметил, что еще накануне встречи с Путиным Лукашенко говорил, что речи о потере суверенитета и независимости Беларуси быть не может. Да и белорусы, конечно, против этого, это россияне, вероятно, хотели бы восстановить СССР. Соучастником войны является белорусская власть, а не белорусский народ, у которого другая позиция.

Сейчас и Россия, и Путин ослаблены этой войной и геополитически, и стратегически, и военно. Там обсуждалось дальнейшее сотрудничество политическое и экономическое. Впрочем, если об этом идет речь, то, конечно, Путин этого бы хотел,

– заметил журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

Главная тема – война

Он продолжил, что все же главной темой повестки дня является война. Лукашенко с Путиным заявили о продолжении военного сотрудничества, проведении совместных учений, предоставлении полигонов. Кроме того, Россия будто бы передала Беларуси комплекс С-400, "Искандер", а еще должна учить белорусских летчиков перевозить ракеты со специфическим вооружением.

"России не хватает боеприпасов, не хватает техники, поэтому она снимается в Беларусь с баз хранения, потом передается России, и она это использует на Донбассе или где-либо. Беларусь остается соучастником преступных военных действий России против Украины. Однако такого итога, как то , что белорусские солдаты пойдут воевать против Украины, у нас нет", – подчеркнул Калиновский.

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Лукашенко не сломался

По его словам, Путин вряд ли уговаривал Лукашенко ввести свои войска в Украину, потому что Путин таким не занимается. Он едет на уже подготовленную почву. У белорусского народа нет претензий к Украине, Лукашенко должен с этим считаться, а Путин это понимает.

Белорусы не хотят терять своих людей в этой войне. Поэтому у Путина есть планы, но не думаю, что вот так жестко Путин говорит с Лукашенко. Это сложный процесс, и Лукашенко удается 9 месяцев этого избегать, и вот избежал и на этот раз,

– подчеркнул журналист белорусской службы "Радио Свобода".

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