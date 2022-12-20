Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Раніше повідомлялось про те, які теми обговорили Путін і Лукашенко.

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Мови про приєднання Білорусі до Росії не було

Калиновський зазначив, що ще напередодні зустрічі з Путіним Лукашенко говорив, що мови про втрату суверенітету й незалежності Білорусі не може бути. Та й білоруси, звісно, проти цього, це росіяни, ймовірно, хотіли б відновити СРСР. Співучасницею війни є білоруська влада, а не білоруський народ, у якого інша позиція.

Зараз і Росія, й Путін ослаблені цією війною й геополітично, і стратегічно, й військово. Там обговорювалась подальша співпраця політична й економічна. Утім, якщо про це йдеться, то звісно Путін цього б хотів,

– зауважив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

Головна тема – війна

Він продовжив, що усе ж головною темою порядку денного є війна. Лукашенко з Путіним заявили про продовження військового співробітництва, проведення спільних навчань, надання полігонів. Крім того, Росія ніби передала Білорусі комплекс С-400, "Іскандер", а ще має навчати білоруських льотчиків перевозити ракети зі специфічним озброєнням.

"Росії не вистачає боєприпасів, не вистачає техніки, тому вона знімається в Білорусь з баз схову, потім передається Росії, й вона це використовує на Донбасі чи деінде. Білорусь залишається співучасницею злочинних воєнних дій Росії проти України. Однак такого підсумку, як-от те, що білоруські солдати підуть воювати проти України, ми не маємо", – наголосив Калиновський.

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Лукашенко не зламався

За його словами, Путін навряд умовляв Лукашенка ввести свої війська в Україну, бо Путін таким не займається. Він їде на вже підготовлене підґрунтя. Білоруський народ не має претензій до України, Лукашенко має з цим рахуватись, а Путін це розуміє.

Білоруси не хочуть втрачати своїх людей у цій війні. Тому в Путіна є плани, але, не думаю, що ось так жорстко Путін говорить з Лукашенком. Це складний процес, і Лукашенко вдається 9 місяців цього уникати, й ось уникнув і цього разу,

– підкреслив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

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