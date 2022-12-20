Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Раніше повідомлялось про те, які теми обговорили Путін і Лукашенко.
Важливо Путіну нескладно змістити Лукашенка: яка основна мета візиту глави Кремля в Мінськ
Мови про приєднання Білорусі до Росії не було
Калиновський зазначив, що ще напередодні зустрічі з Путіним Лукашенко говорив, що мови про втрату суверенітету й незалежності Білорусі не може бути. Та й білоруси, звісно, проти цього, це росіяни, ймовірно, хотіли б відновити СРСР. Співучасницею війни є білоруська влада, а не білоруський народ, у якого інша позиція.
Зараз і Росія, й Путін ослаблені цією війною й геополітично, і стратегічно, й військово. Там обговорювалась подальша співпраця політична й економічна. Утім, якщо про це йдеться, то звісно Путін цього б хотів,
– зауважив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.
Головна тема – війна
Він продовжив, що усе ж головною темою порядку денного є війна. Лукашенко з Путіним заявили про продовження військового співробітництва, проведення спільних навчань, надання полігонів. Крім того, Росія ніби передала Білорусі комплекс С-400, "Іскандер", а ще має навчати білоруських льотчиків перевозити ракети зі специфічним озброєнням.
"Росії не вистачає боєприпасів, не вистачає техніки, тому вона знімається в Білорусь з баз схову, потім передається Росії, й вона це використовує на Донбасі чи деінде. Білорусь залишається співучасницею злочинних воєнних дій Росії проти України. Однак такого підсумку, як-от те, що білоруські солдати підуть воювати проти України, ми не маємо", – наголосив Калиновський.
Калиновський про те, чи піде Білорусь війною проти України: дивіться відео
Лукашенко не зламався
За його словами, Путін навряд умовляв Лукашенка ввести свої війська в Україну, бо Путін таким не займається. Він їде на вже підготовлене підґрунтя. Білоруський народ не має претензій до України, Лукашенко має з цим рахуватись, а Путін це розуміє.
Білоруси не хочуть втрачати своїх людей у цій війні. Тому в Путіна є плани, але, не думаю, що ось так жорстко Путін говорить з Лукашенком. Це складний процес, і Лукашенко вдається 9 місяців цього уникати, й ось уникнув і цього разу,
– підкреслив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".
Новини Білорусі: останні події
- Ворожа авіація щодня підіймається у небо. Але останніми днями активніше почали надходити дані про польоти російського літака наведення та Міг-31К.
- У Мінську відбулась зустріч Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенко. Офіційна її частина була лише фасадом, яка приховувала справжні домовленості між двома диктаторами.
- США уважно стежать за взаємодію Росії та Білорусі у війні проти України. Зокрема Білий дім слідкує за розміщенням російських сил на білоруській території.