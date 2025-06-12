Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что россияне могли бы атаковать порты Одессы, если бы имели достаточное количество больших десантных кораблей в Черном море. В 2022 году они делали на них серьезную ставку.

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Как враг может действовать

Силы обороны Украины часть кораблей уничтожили, другие – держали в зоне огневого поражения. Российский флот настолько прижат, что был вынужден отойти в Новороссийск. Сейчас именно там базируется основная часть так называемого Черноморского флота.

Итак, для масштабных наступательных операций с моря России не хватает сил. Однако не исключено, что Россия попытается действовать под другим предлогом – учитывая пророссийские силы и клановые группировки в Молдове,

– сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что провокации возможны – учитывая политическую ситуацию в регионе и действия России.

Ранее она уже пыталась завозить в Молдову своих агитаторов и дестабилизировать ситуацию. Есть даже информация, что она пыталась подготовить 15-тысячный военный контингент.

"Мы можем говорить о рисках атак на Одессу. Вспомним, сколько ударов ракетами и беспилотниками Россия уже нанесла по нашим портам и прибрежной инфраструктуре", – отметил Тимочко.

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Он объяснил, что Россия делает это для того, чтобы ослабить присутствие ВСУ в регионе, нанести экономический ущерб, а в случае попыток наступления – уменьшить возможность Украины эффективно использовать порты.

Повторюсь – все это пока гипотетически. Но если президент об этом говорит, значит, у него есть информация, которую он не может озвучить полностью, но намекает, что угроза реальна. Это могут быть как масштабные атаки, так и диверсии,

– добавил Тимочко.

Он отметил, что в южных и восточных регионах Украины до сих пор достаточно российской агентуры. Поэтому лучше говорить об этих рисках открыто – чтобы не было неожиданностей.