Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни могли б атакувати порти Одеси, якби мали достатню кількість великих десантних кораблів у Чорному морі. У 2022 році вони робили на них серйозну ставку.

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Як ворог може діяти

Сили оборони України частину кораблів знищили, інші – тримали в зоні вогневого ураження. Російський флот настільки притиснутий, що був змушений відійти до Новоросійська. Зараз саме там базується основна частина так званого Чорноморського флоту.

Отже, для масштабних наступальних операцій з моря Росії бракує сил. Проте не виключено, що Росія спробує діяти під іншим приводом – зважаючи на проросійські сили та кланові угруповання в Молдові,

– сказав Іван Тимочко.

Він додав, що провокації можливі – з огляду на політичну ситуацію в регіоні та дії Росії.

Раніше вона вже намагалася завозити до Молдови своїх агітаторів і дестабілізувати ситуацію. Є навіть інформація, що вона намагалася підготувати 15-тисячний військовий контингент.

"Ми можемо говорити про ризики атак на Одесу. Згадаємо, скільки ударів ракетами й безпілотниками Росія вже завдала по наших портах і прибережній інфраструктурі", – зазначив Тимочко.

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Він пояснив, що Росія робить це для того, щоб послабити присутність ЗСУ у регіоні, завдати економічної шкоди, а в разі спроб наступу – зменшити можливість України ефективно використовувати порти.

Повторюся – все це наразі гіпотетично. Але якщо президент про це говорить, значить, у нього є інформація, яку він не може озвучити повністю, але натякає, що загроза реальна. Це можуть бути як масштабні атаки, так і диверсії,

– додав Тимочко.

Він наголосив, що у південних і східних регіонах України досі є достатньо російської агентури. Тому краще говорити про ці ризики відкрито – щоб не було несподіванок.