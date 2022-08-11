россияне в отчаянии из-за потерь, – военный эксперт сказал, пойдет ли путин на полную мобилизацию

Генеральный штаб ВСУ ежедневно сообщает о количестве уничтоженной российской техники и оккупантов, начиная с 24 февраля. По состоянию на 11 августа украинские военные нанесли россиянам урон на 43 тысячи захватчиков.

В эфире 24 канала военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что россияне в отчаянии из-за больших потерь.

Важно россияне готовят шабаш на 24 августа, – Бойченко о судилище над пленными в Мариуполе

Он добавил, что при этом оккупанты используют украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях, в формате такой "мясорубки".

Открытая мобилизация в россии

Александр Коваленко объяснил, что общая мобилизация может быть только после того, как Владимир Путин пойдет на то, чтобы объявить Украине войну. Если не будет этого состояния, то не будет этой масштабной мобилизации.

Россия этого не сделает. Она не будет использовать термин "война", потому что будет до последнего использовать ресурс ООН,

– рассказал Александр Коваленко.

"Если Россия объявит Украине войну, то будет ограничена в тех инструментах, которые она сейчас использует в этой организации. Функции и эффективность которой довольно давно подвергаются сомнениям. Именно поэтому на сегодняшний день о масштабной мобилизации мы не говорим", – отметил военный обозреватель.

Принудительная мобилизация в России

Александр Коваленко сообщил, что принудительная мобилизация – это ресурс некоего "живого мяса", ведь другой стратегии у них нет. россияне понимают, что у них дефицит специализированных профессионалов. К примеру, пилотов, механиков-водителей, даже артиллеристов. Именно поэтому они и дальше будут использовать этот формат орды для количественного превосходства.

Смотрите видео о российских потерях:

Последние новости о россии