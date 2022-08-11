российские самолеты постоянно оказываются там, где нельзя. Не успели в МИД Эстонии вызвать посла россии из-за того, что самолет страны-оккупанта нарушил эстонское воздушное пространство, как поступило сообщение об инциденте над Аляской.
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российский самолет дважды вошел в зону ПВО Аляски
Самолет в зоне ПВО Аляски зафиксировало Командование аэрокосмической обороны Северной Америки.
российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.
– говорится в сообщении.
Оккупанты за сутки потеряли 10 самолетов
- В жизни российской авиации наступила эпоха "хлопка". Владимир Зеленский во время вечернего обращения 10 августа заявил, что только за сутки россия потеряла 10 боевых самолетов. Из них 9 – на территории временно оккупированного Крыма. Еще один – на Запорожском направлении.
- Кроме того, у оккупантов новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов.
- Всего за время полномасштабного вторжения россии в Украину удалось уничтожить 232 самолета врага.
- Также по состоянию на 10 августа Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о ликвидации 42 800 российских захватчиков.
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