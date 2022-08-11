російські літаки постійно опиняються там, де не можна. Не встигли у МЗС Естонії викликати посла росії через те, що літак країни-окупантки порушив естонський повітряний простір, як надійшло повідомлення про інцидент над Аляскою.

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Літак у зоні ППО Аляски зафіксувало Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір Америки чи Канади,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти за добу втратили 10 літаків

У житті російської авіації настала епоха "бавовни". Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 10 серпня заявив, що лише за добу росія втратила 10 бойових літаків. З них 9 – на території тимчасово окупованого Криму. Ще один – на Запорізькому напрямку.

Окрім того, окупанти мають нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося знищити 232 літаки ворога.

Також станом на 10 серпня Генштаб Збройних Сил України повідомив про ліквідацію 42 800 російських загарбників.

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