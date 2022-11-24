Может ли Россия повысить ставки и пойти на войну с НАТО: Фейгин оценил готовность

То, что Россия планирует воевать с НАТО, совершенно исключено, ведь ее армия не может справиться даже с войной, которую она развязала против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что Москва сейчас будет максимально избегать какой-либо конфронтации со странами Альянса.

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Почему ракеты падают на другие страны

Впрочем, из-за несовершенства военных инструментов России появляются такие прецеденты как обломки ракет на территориях других стран. Фейгин уверен, что это – не от желания расширить войну до масштабов НАТО, а потому, что российские ракеты – не точные, не эффективные, а просто "болванки", которые могут прилетать, взрывать, уничтожать.

Так, случаи с ракетами в Молдове или Польше происходят не потому, что они хотят этого, а потому, что они просто не контролируют этот процесс. Россияне, может, и хотели бы этого избежать, но это работает не так – несовершенные ракеты летят на тысячи километров.

Ресурсов на войну с НАТО нет

С другой стороны, России и нечем воевать, особенно, когда речь идет о Североатлантическом Альянсе. У нее нет ресурса во всех пониманиях – ни военного, ни политического, ни человеческого. Поэтому сейчас, по мнению Фейгина, Москва не хотела бы обострения с НАТО, потому что воевать она не способна.

Ну в них Томагавки полетят, и авиационные группы, насчитывающие под полу тысячи самолетов, и что там останется? Что там от группировки останется, ни на Юге, ни на Востоке? Вообще ничего не останется,

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что Москва сейчас надолго отложила любые агрессивные планы в отношении стран НАТО. Другое дело, что страны НАТО этим не пользуются и не предпринимают никаких действий не только в военном контексте, но и в политическом и дипломатическом.

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