Может ли Россия повысить ставки и пойти на войну с НАТО: Фейгин оценил готовность
То, что Россия планирует воевать с НАТО, совершенно исключено, ведь ее армия не может справиться даже с войной, которую она развязала против Украины.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что Москва сейчас будет максимально избегать какой-либо конфронтации со странами Альянса.
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Почему ракеты падают на другие страны
Впрочем, из-за несовершенства военных инструментов России появляются такие прецеденты как обломки ракет на территориях других стран. Фейгин уверен, что это – не от желания расширить войну до масштабов НАТО, а потому, что российские ракеты – не точные, не эффективные, а просто "болванки", которые могут прилетать, взрывать, уничтожать.
Так, случаи с ракетами в Молдове или Польше происходят не потому, что они хотят этого, а потому, что они просто не контролируют этот процесс. Россияне, может, и хотели бы этого избежать, но это работает не так – несовершенные ракеты летят на тысячи километров.
Ресурсов на войну с НАТО нет
С другой стороны, России и нечем воевать, особенно, когда речь идет о Североатлантическом Альянсе. У нее нет ресурса во всех пониманиях – ни военного, ни политического, ни человеческого. Поэтому сейчас, по мнению Фейгина, Москва не хотела бы обострения с НАТО, потому что воевать она не способна.
Ну в них Томагавки полетят, и авиационные группы, насчитывающие под полу тысячи самолетов, и что там останется? Что там от группировки останется, ни на Юге, ни на Востоке? Вообще ничего не останется,
– подчеркнул Фейгин.
Он добавил, что Москва сейчас надолго отложила любые агрессивные планы в отношении стран НАТО. Другое дело, что страны НАТО этим не пользуются и не предпринимают никаких действий не только в военном контексте, но и в политическом и дипломатическом.
Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео
Чехия готовится к войне
- Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил, что страна готовится к худшему сценарию развития событий и будет модернизировать свою армию. Таким образом, она хочет подготовиться к борьбе с "передовым противником".
- Также Ржека сказал, что между Россией и НАТО может начаться конфликт, и в таком случае Чехию немедленно привлекут к войне.
- Он также призвал к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению на фоне войны в Украине. Мол, это необходимо, чтобы готовиться реагировать на угрозы.