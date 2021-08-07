В Киеве поймали экс-железнодорожника, которого подозревают в присвоении почти миллиона гривен

СБУ задержала бывшего руководителя производственного подразделения Укрзализныци. Его подозревают в присвоении почти 1 миллиона гривен, выделенных на ремонт путевых машин.

Мужчина пытался избежать уголовной ответственности. Долгое время он скрывался от правоохранительных органов.

Ранее Главу отдела "Львовской железной дороги" поймали на взятке во время тендера на более чем 1 миллион

Накануне бывшего чиновника удалось задержать на железнодорожном вокзале Киева. Экс-железнодорожнику и его соучастнику уже сообщили о подозрениях по статьям о:

служебном подлоге;

присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как фигурант мог присвоить деньги

. Обвинительные материалы по делу уже отправили в суд. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

По информации правоохранителей, подозреваемый организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. Вместе с тем к противоправной деятельности он привлек соучастников – представителей аффилированной коммерческой структуры.

Подрядчики, согласно заключенному договору, должны были обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. На самом деле никаких работ не проводили, а деньги, переведенные на счета, вывели в тень.