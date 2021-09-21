Пока без локдауна: Ляшко рассказал, когда Украина перейдет в желтую зону
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Виктор Ляшко заявил, что уже 21 сентября в Украине могут ввести желтую зону карантина. То есть локдаун пока не будут вводить.
Когда Украина станет "желтой"
Решение о желтом уровне эпидемической опасности будет одобрять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире телепрограммы.
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После оглашения решения должно пройти 2 суток. Только тогда, то есть 23 сентября, Украина полностью перейдет в желтую зону карантина.
Если это произойдет, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС введут с 00:00 часов желтый уровень опасности,
– заявил Ляшко.
Отметим, что ранее в Кабинете Министров говорили, что желтую зону могут ввести в Украине уже с 00:00 22 сентября. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений, в которых достаточно вакцинированного персонала.
Какие ограничения предусматривает желтая зона карантина
- Массовые мероприятия можно проводить с учетом не более одного человека на 4 квадратных метра площади территории;
- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами – не менее 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью наполовину;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только при условии один человек на 10 квадратных метров площади.
- ограничения не будут применять, если у более чем 80% персонала и 100% посетителей будут COVID-сертификаты. В то же время в ресторанах и других заведениях можно будет показать отрицательный ПЦР или экспресс-тест.