Пока без локдауна: Ляшко рассказал, когда Украина перейдет в желтую зону

Виктор Ляшко заявил, что уже 21 сентября в Украине могут ввести желтую зону карантина. То есть локдаун пока не будут вводить.

Когда Украина станет "желтой"

Решение о желтом уровне эпидемической опасности будет одобрять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире телепрограммы.

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После оглашения решения должно пройти 2 суток. Только тогда, то есть 23 сентября, Украина полностью перейдет в желтую зону карантина.

Если это произойдет, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС введут с 00:00 часов желтый уровень опасности,

– заявил Ляшко.

Отметим, что ранее в Кабинете Министров говорили, что желтую зону могут ввести в Украине уже с 00:00 22 сентября. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений, в которых достаточно вакцинированного персонала.

Какие ограничения предусматривает желтая зона карантина

Массовые мероприятия можно проводить с учетом не более одного человека на 4 квадратных метра площади территории;

за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами – не менее 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью наполовину;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только при условии один человек на 10 квадратных метров площади.

ограничения не будут применять, если у более чем 80% персонала и 100% посетителей будут COVID-сертификаты. В то же время в ресторанах и других заведениях можно будет показать отрицательный ПЦР или экспресс-тест.