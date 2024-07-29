Почему украинцам стали меньше выключать свет и как долго это продлится

Многие бытовые и промышленные потребители почувствовали сокращение графиков отключений света. На это повлияли сразу три фактора.

Стабильная ситуация в энергосистеме может сохраняться еще в течение определенного времени, впрочем, и для этого нужны определенные предпосылки. Почему отключений света стало меньше в эфире 24 Канала объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Почему отключений света стало меньше

За последние недели отключения света существенно уменьшились. Есть три причины, которые объясняют, почему ситуация в энергосистеме наконец улучшилась.

В строй возвращение двух энергоблоков атомных электростанций. Говорится о завершении работ по загрузке свежего ядерного топлива. Конечно, два дополнительных гигаватта мощности – это сокращение количества очередей с 3 – 4 до 1 – 2. Это главная причина,

– объяснил Геннадий Рябцев.

Другой причиной улучшения ситуации в энергоструктуре является сохранение благоприятной солнечной погоды. Примерно с 12 до 16 часов фотоэлектрические панели на солнечных электростанциях дают максимум генерации электрической энергии.

"Третья причина – снижение температуры воздуха с аномально высоких 35 до 25 градусов, а ночью даже ниже. Это означает, что меньше задействуют промышленные и бытовые кондиционеры. Это позволяет сократить объем потребления", – отметил эксперт по энергетическим вопросам.

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Учитывая все вышеупомянутые причины, сейчас установился хоть достаточно шаткий, а все же баланс между генерацией и потреблением электрической энергии. Даже днем и вечером, то есть в пиковые часы, Укрэнерго сообщает, что в большинстве регионов не будет отключений света или их количество будет сокращено до минимума.

"Возможно, так мы и пройдем следующие два месяца, ведь должен заработать еще один энергоблок. Далее, если не будет ухудшения погодных условий и новых дроновых и ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, то продолжительность отключений будет соответствовать 1 – 2 очередям", – подытожил Рябцев.

1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки; 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки; 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки; 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.