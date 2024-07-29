Стабільна ситуація в енергосистемі може зберігатися ще протягом певного часу, втім і для цього потрібні певні передумови. Чому відключень світла стало менше в етері 24 Каналу пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Чому відключень світла стало менше

За останні тижні відключення світла суттєво зменшилися. Є три причини, які пояснюють, чому ситуація в енергосистемі нарешті покращилась.

До ладу повернення двох енергоблоків атомних електростанцій. Мовиться про завершення робіт із завантаження свіжого ядерного палива. Звісно, два додаткових гігавати потужності – це скорочення кількості черг з 3 – 4 до 1 – 2. Це головна причина,

– пояснив Геннадій Рябцев.

Іншою причиною покращення ситуації в енергоструктурі є збереження сприятливої сонячної погоди. Приблизно з 12 до 16 години фотоелектричні панелі на сонячних електростанціях дають максимум генерації електричної енергії.

"Третя причина – зниження температури повітря з аномально високих 35 до 25 градусів, а вночі навіть нижче. Це означає, що менше залучають промислові та побутові кондиціонери. Це дозволяє скоротити обсяг споживання", – зауважив експерт з енергетичних питань.

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З огляду на усі вищезазначені причини, зараз встановився хоч достатньо хиткий, а все ж баланс між генерацією та споживанням електричної енергії. Навіть вдень та увечері, тобто в пікові години, Укренерго повідомляє, що в більшості регіонів не буде відключень світла або ж їхня кількість буде скороченою до мінімуму.

"Можливо, так ми й пройдемо наступні два місяці, адже має запрацювати ще один енергоблок. Далі, якщо не буде погіршення погодних умов і нових дронових та ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, то тривалість вимкнень відповідатиме 1 – 2 чергам", – підсумував Рябцев.

Зверніть увагу! 1 черга графіків – 4 години обмежень на добу; 2 черги – 8 годин обмежень на добу; 3 черги – 12 годин обмежень на добу; 4 черги – 16 годин обмежень на добу.