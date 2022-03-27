Пока другие думают, Украина и Польша работают, – ОП о переговорах Зеленского с Дудой
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Польша устойчиво стоит рядом с Украиной во время ее борьбы с русскими захватчиками. Пока другие думают, страны активно работают.
О сотрудничестве Украины и Польши, которое очень важно в условиях полномасштабного вторжения России на украинские земли, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Подоляк о сотрудничестве Украины и Польши
Советник главы ОП подчеркнул, что Польша устойчиво, решительно и смело стоит рядом с Украиной в это страшное время. И это особенно ценно.
Владимир Зеленский в разговоре с Анджеем Дудой обсудил построение нового контура взаимной безопасности и безопасности всей Европы.
– отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что пока другие думают, Украина с Польшей активно работают.
Заметим, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раньше озвучил 5 основных шагов, чтобы победить Россию. В частности, он считает, что Украину необходимо "вооружить до зубов".
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