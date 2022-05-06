Пока идет сопротивление в "Азовстали", потери будут срывать планы России на Донбассе, – разведка

Российские военные не оставляют попыток захватить металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Они уже несколько дней подряд продолжают штурмовать его.

В разведке Великобритании подчеркнули, что потуги России будут дорого стоить стране-агрессору. При попытке захватить "Азовсталь" она теряет как личный состав, так и технику.

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Штурм "Азовстали" срывает планы России

Британская разведка подчеркивает, что российские военные несколько дней подряд штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь". В то же время в России отмечают , что ни о каком штурме речь не идет. Речь идет только о блокировке завода.

Но все прекрасно понимают, что России очень важно захватить "Азовсталь". Это будет означать, что стране-агрессору удалось взять под полный контроль Мариуполь. Следовательно, она добудет хоть какую-то победу на 9 мая. И это позволит Владимиру Путину кичиться хоть и символическим, но достижением в войне против Украины.

В то же время в разведке Британии понимают, что соответствующие силы негативно влияют на российское войско. Оно не только теряет свой состав, но и технику и боеприпасы.

Пока украинское сопротивление продолжается в "Азовстале", российские потери продолжают расти и срывать их оперативные планы на юге Донбасса,

– подчеркивают в разведке.

Последние новости из "Азовстали"

В четверг, 5 мая, ближе к обеду советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что российских военных удалось выбить из "Азовстали". Впоследствии его заявление опровергли сами защитники, находящиеся на металлургическом комбинате. Они подчеркнули, что на заводе продолжаются тяжелые бои.

Обстреливают "Азовсталь" оккупанты из всего возможного оружия. Они используют в том числе корабельную артиллерию и авиацию. Все для того, чтобы выбить наших военных из хранилищ металлургического комбината или похоронить их живьем под завалами.

Медик из Мариуполя, крымский татарин, записал видеообращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану. В нем он отметил важность эвакуации людей из "Азовстали". Мужчина подчеркнул, что времени на ожидание уже почти не осталось, а пострадавшие умирают от гнойных ран.

В утренней сводке Генштаба от 6 мая сообщили, что по "Азовстали" снова бьют из вражеской авиации. Оккупанты делают все возможное для того, чтобы контролировать территорию комбината, а вместе с ней – целого Мариуполя.

Утренняя сводка Генштаба за 6 мая: смотрите видео