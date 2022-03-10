Пока идет война, Россия продолжает отправлять в тюрьмы крымских татар

Путинская машина продолжает расправу над крымскими татарами. Россия отправила в тюрьму еще пятерых граждан Украины.

Список политзаключенных пополнился еще 5 гражданами Украины

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российский суд отправил за решетку участников так называемой "второй симферопольской группы". Речь идет о "деле Хизб ут-Тахрира".

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Рашистские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Они получили длитетельные тюремные сроки в колонии строгого режима.

Россия обвинила их в террористической деятельности.

Кого осудили оккупанты

Общественный журналист Ремзи Бекиров и правозащитник Риза Изетов приговорены к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальные, в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев;

активиста Раима Айвазова – к 17 годам, из которых первые 5 лет тюрьмы с ограничением 1 год и 6 месяцев;

активиста Шабана Умерова – к 18 годам, из которых первые 5 лет тюрьмы с ограничением 1 год и 6 месяцев;

активиста Фархода Базарова к 15 годам, первые 4 года и 10 месяцев тюрьмы с ограничением 1 год.

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