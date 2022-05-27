Пока Лукашенко звенит оружием: бойцы ТрО Волыни показали, как будут уничтожать вражеских диверсантов

Украинские защитники каждый день тренируются, чтобы дать отпор врагу по всем направлениям нашего государства. Волынская территориальная оборона в мощном снаряжении показала, как будет уничтожать оккупантов, которые захотят пересечь украинско-белорусскую границу.

Территориальная оборона Вооруженных Сил Украины опубликовала в своем фейсбуке видеоролик, в котором показала, как готовятся встречать диверсантов бойцы Волынской ТРО.

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Мужество, храбрость, героизм и огромное желание защитить свою Родину и победить агрессивного врага – черты, которыми наделен сегодня каждый наш защитник. Бойцы Волынской ТРО ВСУ уверены, что способны защитить северную границу Украины и не пропустить ни одного врага с территории Беларуси.

Украинские защитники метки в выстрелах / скриншот с видео

Бригада отважных бойцов/скриншот с видео

Ребята учатся военных маневров / скриншот с видео

Волынская ТрО всегда наготове / скриншот с видео

Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко лязгает оружием, бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны ВСУ показали, как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те рискнут ступить на украинскую землю,

– подписали видео в фейсбуке.

Что касается действий Лукашенко, то говорится о вчерашнем заявлении самопровозглашенного президента. Друг Путина захотел создать оперативное командование на границе с Украиной.

Местное пропагандистское СМИ "Белта" сообщило, что на территории Беларуси уже существует два таких командования: западное и северо-западное. Однако, вчера Лукашенко приказал создать еще одно на юге Беларуси, которое будет граничить с Украиной, мол, белорусские военные "вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей".

Видео профессиональной работы Волынской ТРО

Существует ли угроза нападения со стороны Беларуси

После провокационного заявления Лукашенко создать оперативное командование на границе с Украиной Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью. Он успокоил, что у Украины есть коммуникация с Беларусью. Не менее важно, что постоянно работает разведка и действуют специальные субъекты, занимающиеся оценкой положения, находящегося на границе.

Вчера 26 мая Анна Маляр прокомментировала белорусские военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается. Поскольку Россия с первого дня полномасштабного нападения использует территорию Беларуси для ведения агрессивных действий.

Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину. Настоящая причина таких действий состоит в том, что самопровозглашенный президент понимает возможность войска превратиться в белорусский национальный легион, а впоследствии и пойдет против него, чтобы сбросить с правящего кресла.

Не стоит забывать и то, что в Беларуси действуют партизаны. К примеру, в марте этого года они останавливали русские поезда и портили технику оккупантов.

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