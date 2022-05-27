Пока мир боится эскалации войны, Россия публично хвастаются жуткими кадрами

Все мы читали информацию о том, что партнеры Украины, взявшие на себя обязательство помогать нашему государству вооружением, задерживают поставку наиболее необходимых сейчас реактивных систем залпового огня, мотивируя это "угрозой эскалации" со стороны Московии.

Одноглазый мир

Очень странно читать такое и слышать о какой-то "угрозе эскалации" сейчас – в конце мая 2022 года.

О главном Почему Германии не стоит занимать позицию страуса с оружием для Украины?

Кажется, что любая возможная эскалация прошла уже давно. Еще когда враг штурмовал "Азовсталь" с применением любого имеющегося у них мощного неядерного оружия.

А теперь рашистские пропагандисты радостно выкладывают в сеть видео с применением системы "Солнцепек". Если это не эскалация, то что тогда эскалация?

Россияне хвастаются применением в Украине тяжелых огнеметных систем "Солнцепек": видео

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Флешмоб правды

Думаю, стоит нам всем максимально распространить видео "не эскалации" от рашистов, сопровождая это текстами на доступных нам языках.

Мир должен видеть, что эскалация со стороны московитов уже произошла, и они используют все, что могут против Украины. И Украина не должна оставаться с этим один на один.

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