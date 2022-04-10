Пока московская мышь сидит в бункере, – Давидюк о визите Джонсона в Украину

Лидер Великобритании Борис Джонсон совершил визит в Киев несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны. В то же время Путин боится даже мысли о выходе к русскому народу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, премьеру Великобритании нравится Украина, черпает в ней храбрость.

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"Джонсон делится своей храбростью и черпает ее источник в Украине. Действительно, современный Уинстон Черчилль", – считает Николай Давидюк.

Путин боится вылезти из бункера

Он добавил, самое главное – Борис Джонсон приехал не с пустыми руками – это военная помощь и финансовая поддержка. Понятно, что это как раз таки помощь в объединении большой мировой коалиции вокруг Украины.

"Это действительно нам дает силы в приготовлении к большой битве на Донбассе. Очень важно, что один из крупнейших мировых лидеров приехал в нашу столицу, посетил места российских преступлений", – сказал политолог.

Важно, что приезжая он демонстрирует пример лидерства. Московская мышь (Путин – 24 канал) сидит в бункере, боится вылезти, а мировые лидеры и наши политики ходят по Киеву,

– отметил Николай Давидюк.

Политолог подчеркнул, что Украина – государство Европы, храброе и сильное. Зато Россия – затхлая автократия, где лидер сидит в бункере, боится выйти на улицу. В этом вся разница, именно поэтому свет всегда побеждает.

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