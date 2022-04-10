Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, прем'єру Великої Британії подобається Україна, черпає в ній хоробрість.

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"Джонсон ділиться своєю хоробрістю і черпає її джерело в Україні. Дійсно, сучасний Вінстон Черчилль", – вважає Микола Давидюк.

Путін боїться вилізти з бункера

Він додав, найголовніше – Борис Джонсон приїхав не з порожніми руками – це військова допомога і фінансова підтримка. Зрозуміло, що це якраз таки допомога в об'єднанні великої світової коаліції навколо України.

"Це дійсно нам дає сили в приготуванні до великої битви на Донбасі. Дуже важливо, що один з найбільших світових лідерів приїхав в нашу столицю, відвідав місця російських злочинів", – сказав політолог.

Важливо, що приїжджаючи він демонструє приклад лідерства. Московська миша (Путін – 24 канал) сидить в бункері, боїться вилізти, а світові лідери і наші політики ходять по Києву,

– зазначив Микола Давидюк.

Політолог наголосив, що Україна – держава Європи, хоробра та сильна. Натомість і Росії – затхла автократія, де лідер сидить в бункері, боїться вийти на вулицю. В цьому вся різниця, саме тому світло завжди перемагає.

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