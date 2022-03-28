Пока в Москве есть цари: почему нельзя верить договоренностям с Россией

О договорах с Москвой. Первый серьезный договор между украинцами и россиянами был заключен в 1654 году.

Под "россиянами" подразумеваем московитов – бренд "Русь" для обозначения себя они приватизируют в следующем столетии. Под "украинцами" подразумеваем казацкую старшину, которая и сидела за столом переговоров.

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Как продолжались предварительные переговоры с Московией

Она только что добыла в борьбе собственную государственность в войне с польской короной и искала "реальных военных гарантий", чтобы эту государственность сохранить. НАТО тогда не было, и среди всех вариантов региональных сил наиболее реалистичным казалась Московия. Предметом договора являлся военный альянс и политический протекторат для молодого государства казаков.

Но переговоры шли плохо. Стороны говорили на разных языках – в прямом и переносном смысле. Элементарно найти общий язык помогали переводчики (мы бы и сейчас не понимали русского языка, если бы не столетие русификации). Но некому было объяснить сторонам политическую культуру друг друга.

Казацкая старшина приняла присягу на согласованных статьях договора. И ожидала, что присягу примет вторая сторона. К их удивлению, московский посол отказался это сделать. Не потому, что у него не блыо мандата от царя. А потому, что в Московии царь не присягает. Это вам не какой-нибудь польский король.

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Источник права или воля царя

В мире казаков как представителей европейского политического народа договор был самым высоким источником права. В Московии высшим источником права была самодержавная воля царя. Договор, в понимании Москвы, это такой ритуал, который нужно разыгрывать, чтобы общаться с европейцами.

В Москве же работают не договоры, а милость сверху. Сегодня царь считает, что будет помогать вам войском и защитит ваше государство. Не благодарите. Завтра он развернет это войско против вас и государство ваше уничтожит. Не обижайтесь.

Казаки пошли на эти условия. Следует ли говорить, что договор был нарушен Москвой почти сразу после подписания? И вы знаете, что было дальше. Война не только с поляками, а теперь уже с московитами. Руина. Разделение страны. Постепенное уничтожение суверенитета. А после неудачной попытки Ивана Мазепы выскочить из этой исторической тряски – потеря государственности и превращение в колонию.

Через триста лет мы снова восстанавливаем свою государственность. И мы снова ведем переговоры с Москвой. Сейчас многое изменилось: протекторат ищем от других, и НАТО уже существует, и Польша – наш друг. Что не изменилось – это Московия.

Переговоры нужны. Но я очень хочу верить, что наши переговорщики учили историю и понимают, что пока в Москве есть цари – какие-либо бумаги, подписанные с ними, нельзя считать договорами.

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