Пока не произошло ядерной катастрофы, – Шмигаль призвал ПАСЕ помочь закрыть небо над Украиной

Во время выступления на экстренной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал помочь немедленному закрытию неба над Украиной пока не произошло ядерной катастрофы.

Шмыгаль во время своего выступления в ПАСЕ призвал остановить агрессию России, шантажирующую использованием ядерного оружия, сообщает 24 канал.

К теме: Украина требует принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы

"Украина в огне. Разрушены сотни домов, не хватает воды, света, тепла миллионам наших граждан. Нам нужно объединить усилия не только в защите Украины. Речь о защите всей Европы", – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость остановить агрессию, пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не оказалась в огне.

Поэтому требуем – закройте небо над Украиной! Закройте небо ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности,

– добавил Шмыгаль.

Выступление Шмыгаля перед ПАСЕ, 14 марта 2022: смотрите видео