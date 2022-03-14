Шмигаль під час свого виступу в ПАРЄ закликав зупинити агресію Росії, яка шантажує використанням ядерної зброї, повідомляє 24 канал.

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"Україна у вогні. Зруйновано сотні будинків, не вистачає води, світла, тепла мільйонам наших громадян. Нам потрібно об'єднати зусилля не тільки у захисті України. Мова про захист всієї Європи", – сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідність зупинити агресію поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європа не опинились у вогні.

Тому вимагаємо – закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки,

– додав Шмигаль.

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