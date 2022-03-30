Пока оккупанты на занятых территориях – договоров и референдумов быть не может, – Арахамия

Давид Арахамия отверг возможность договоров с Россией или референдумов, пока захватчики находятся в Украине. Их не будет, пока оккупанты остаются на занятых территориях.

В ответ на вопрос журналиста, можно четко зафиксировать, что пока россияне остаются на территориях, которые заняли уже после 23 февраля, никаких договоров, а тем более референдумов быть не может, Арахамия сказал: "Да, конечно".

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Глава украинской делегации также добавил, что на переговорах с Россией в целом о так называемом половинчатом решении не говорится. По каждому вопросу решение прорабатывают отдельно, но подписывать что-то можно только в комплексе.

Заметьте, что 29 марта в Турции состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. Украинская – передала свои предложения по договору о гарантиях безопасности.

Давид Арахамия отметил, что гарантии должны быть реальные – конкретные инструкции – кто и что делает, когда нам нужна защита.

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