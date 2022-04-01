Пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина, – спикер Эрдогана

1 апреля 2022 , 23:53
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Источник:

TRT Haber

В Турции заявили, что пока еще рано говорить о встрече Владимира Зеленского и Путина. Ведь есть достаточное количество вопросов, которые нужно урегулировать.

Об этом 1 апреля сообщил пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

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Обсуждать встречу Владимира Зеленского и Путина пока рано, поскольку достаточно вопросов, требующих решения,
– сказал спикер.

Напомним, 29 марта в Стамбуле начались переговоры двух делегаций. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

Реджеп Эрдоган 31 марта отметил готовность провести встречу Владимира Зеленского и Путина.

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Автор: Олег Васьків