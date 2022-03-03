Пока россияне отвлеклись: Пушилин и Пасечник готовятся к войне между квазиреспубликами

Руководители созданных Россией бандформирований решили распространить свое влияние и могут устроить войну между квазиобразованиями. Пока российское командование ведет активные боевые действия, Пушилин и Пасечник почти одновременно начали формировать "отряды спецназовцев".

Как сообщают источники 24 канала в разведке, предводители недореспублик очень хотят распространить свое влияние и силой объединить оба признанных Путиным квазиобразования. Причины тому банальные – деньги.

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Фактическое управление территориями на захваченных Россией Донецкой и Луганской области всегда осуществляли россияне. Однако, что Пушилин, что Пасечник выполняли некоторые административные и презентативные функции, но имели из этого огромные обогащения.

Битва за возможность ограблений

Оба главаря террористических группировок долгое время получали проценты от уничтожения украинских предприятий, разворовывали социальную и гуманитарную помощь, которую присылали из Москвы в "республики".

За 3 года "правления" квазиобразованиями оба коллаборанта приобрели себе много недвижимости в России, а также стали обладателями немалых счетов в российских банках. По некоторым данным, состояние Пушилина и Пасечника оценивается в 70 и 50 миллионов долларов.

Поскольку же власть РФ считала, что достаточно быстро захватит Украину, а ОРДЛО получит дополнительные территории, оба главаря террористов рассчитывали изрядно обогатиться: украинские предприятия в Славянске, Мариуполе, Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске имеют немалый потенциал для мародерства. Кроме того, Пушилин рассчитывает, что в случае захвата он станет "главой морского государства".

Такие размышления и вероятность как минимум удвоить свое состояние не дают спокойно спать и обоим боевикам, и их московским кураторам. Пушилина, как известно, контролируют генералы ФСБ, а Пасечника – ГРУ. Представители этих двух ведомств рассматривают друг друга как конкурентов и стремятся монополизировать власть по всему ОРДЛО. Ради этого Пушилин с ФСБшниками организовывет боевое подразделение для захвата Пасечника и наоборот. Оба главаря хотят заставить друг друга подписать "документы" об объединении "республик".

Пока армия России занята масштабной войной

Когда именно оккупанты из обоих ведомств собираются провести атаку на "дружественную" территорию, пока неизвестно. Однако для выполнения этих задач в Донецк и Луганск уже прибыли российские спецназовцы. Для высшего руководства России подобную деятельность держат в секрете, поскольку в Кремле, конечно, за подобное могут серьезно наказать. Однако понимание того, что в случае объединения квазиреспублик все финансовые потоки из России будут идти в один карман приведет к маленькой войне между "братскими народами".