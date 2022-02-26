"Пока стучат сердца бандеровские наши", – боец теробороны Киева спел для москалей

Боец теробороны Киева спел песню для российских захватчиков. Он подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою свободу и будут продолжать оказывать им жесткое сопротивление.

Украинские защитники мужественно защищают Киев от врагов. Российские захватчики несут сокрушительные потери.

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Мы вас рвали и будем рвать

Боец киевской теробороны Сергей Кирий записал для оккупантов видео. Он отметил, что война России с Украиной продолжается уже 4 день. Защитник обращался к захватчикам на русском языке, а затем спел для них мощную песню.

Не отдадим мы никогда свою свободу, пока стучат сердца бандеровские наши под рубахой. Мы всей страною скажем "братскому" народу: "Корабль русский иди на**й",

– спел боец.

Защитник заявил оккупантам, что украинцы рвали и будут их рвать зубами.

"Из каждого окна, из каждой подворотни мы будем палить ваши танки. Забирайте своих детей, уходите с нашей земли", – подчеркнул боец.

Он призвал захватчиков убираться прочь с украинской земли, ведь их никто сюда не звал.

Боец теробороны столицы спел песню для оккупантов: видео

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