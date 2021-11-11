Пока угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет, – глава ГПСУ

Глава Госпогранслужбы заверил, что ситуацию на границе Украины и Беларуси полностью контролируют. Пока никаких угроз для нашего государства нет.

Правоохранители прорабатывают все возможные сценарии развития событий

По состоянию на 11 ноября ситуация на границе стабильна. Однако пограничники готовы обеспечивать порядок при попытке прорыва границы.

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Ситуация стабильна и контролируется, никаких угроз для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпой мигрантов,

– сказал Сергей Дейнеко.

Напомним, ситуацию на границе Украины и Белоруссии обсудили на заседании Совета нацбезопасности и обороны 10 ноября. Министре внутренних дел Денис Монастырский заявил, что ведомство готовится к сценарию, который происходит у границы Польши.

Чиновники решили увеличить количество пограничников у границы с Беларусью. Кроме того, они определили возможные места для массового скопления мигрантов.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное