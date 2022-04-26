"Пока воюем": пограничники и ОВА рассказали, что сейчас происходит в Сумской области

Пограничники рассказали, что оккупанты цинично обстреливают Сумщину. Глава областной военной администрации сообщил, что власти продолжают восстанавливать территорию после деоккупации.

Соответствующую информацию обнародовали вечером 25 апреля. Глава ОВА объяснил, что в этом году понедельник после Пасхи не являлся выходным днем, как было в мирное время.

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Оккупанты обстреляли Сумщину

Враги четыре раза обстреляли регион с территории России. Также враги били со стороны российского поселка Теткино в направлении украинского села Ровно, что в Конотопском районе.

Зафиксировано 15 прилетов. Через незначительный промежуток времени на участке границы, недалеко от этой же деревни, раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Еще два прилета из тяжелого вооружения прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района,

– сообщили пограничники.

Наряд пограничников общий с ВСУ слышал 7 выстрелов, вероятнее всего из миномета. Они разорвались возле села Гирино Сумского района. Известно, что военные не пострадали.

ОВА восстанавливает область

По территории области начали дорожные работы на трассе Сумы – Полтава,

– сообщил Дмитрий Живицкий.

Добавил также, что проводились восстановительные работы в разных городах области. В частности:

в Ахтырке продолжили работы по благоустройству, вывозили мусор, обустроили временные окна, засыпали ямы, ремонтировали поврежденные участки моста, ремонтировали водопроводную сеть;

в Тростянке обследовали поврежденные многоэтажки, устраивали водопроводную сеть;

в Конотопе, Лебедине и Краснополье работали над благоустройством территории, наводили порядок и красоту в общинах.

Глава области заверил, что после обстрелов с территории России в Белопольской территориальной общине люди не погибли.

Власти восстанавливают Сумщину после деоккупации / Фото Дмитрия Живицкого

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