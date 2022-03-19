"Пока вы молчите – наши головы падают с плеч": эмоциональное видеообращение к россиянам

Украина уже который день сопротивляется российским оккупантам. Однако граждане государства-агрессора часто говорят, что не верят украинцам и миру касательно войны и причастности российской армии.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Здесь враг встретил яростное сопротивление и от гражданских, и от военных. Больше о главных событиях за эти недели читайте по ссылке.

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Обращение к россиянам

В ответ в сети обнародовали ролик с обращением к гражданам государства-агрессора. В видео можно увидеть и услышать результаты "спецоперации" России:

смерти детей,

бомбардировка гражданской инфраструктуры,

российскую военную технику,

как люди прячутся в бомбоубежищах,

разрушенные города.

Авторы видео также вспомнили о российских пропагандистах, утверждающих, что Украина враг, а также рассказывают о "неонацистах". Кроме того, в видео идет и о молчании подавляющего большинства россиян о войне в Украине и последствиях этого:

Пока вы молчите – наши головы падают с плеч.

Обращение к россиянам:

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