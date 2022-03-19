"Пока вы молчите – наши головы падают с плеч": эмоциональное видеообращение к россиянам
Источник:Энергоатом
Украина уже который день сопротивляется российским оккупантам. Однако граждане государства-агрессора часто говорят, что не верят украинцам и миру касательно войны и причастности российской армии.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Здесь враг встретил яростное сопротивление и от гражданских, и от военных. Больше о главных событиях за эти недели читайте по ссылке.
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Обращение к россиянам
В ответ в сети обнародовали ролик с обращением к гражданам государства-агрессора. В видео можно увидеть и услышать результаты "спецоперации" России:
- смерти детей,
- бомбардировка гражданской инфраструктуры,
- российскую военную технику,
- как люди прячутся в бомбоубежищах,
- разрушенные города.
Авторы видео также вспомнили о российских пропагандистах, утверждающих, что Украина враг, а также рассказывают о "неонацистах". Кроме того, в видео идет и о молчании подавляющего большинства россиян о войне в Украине и последствиях этого:
Пока вы молчите – наши головы падают с плеч.
Обращение к россиянам:
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