Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Тут ворог зустрів лютий опір і від цивільних, і від військових. Більше про головні події за ці тижні читайте за посиланням.
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Звернення до росіян
У відповідь у мережі оприлюднили ролик зі зверненням до громадян держави-агресора. У відео можна побачити та почути про результати "спецоперації" Росії:
- смерті дітей,
- бомбардування цивільної інфраструктури,
- російську військову техніку,
- як люди ховаються у бомбосховищах,
- зруйновані міста.
Автори відео також згадали про російських пропагандистів, які стверджують, що Україна ворог, а також розповідають про "неонацистів". Крім того, у відео йдеться й про мовчання переважної більшості росіян про війну в Україні та наслідки цього:
Поки ви мовчите – наші голови падають з пліч.
Звернення до росіян:
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