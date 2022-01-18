Показала настоящее лицо: Германия не заинтересована защищать Украину

Германия показала свое подлинное лицо. Помимо отказа в поставках летального оружия Украине, Берлин просит не вводить жесткие санкции против Кремля даже в случае полномасштабной войны.

Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины. Многие восприняли это как подготовку к реальному полномасштабному вторжению в Украину.

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Но если мы рассмотрим действия, которые совершают в это же время США и Великобритания, можно прийти к выводу, что прямо сейчас разворачивается совсем другая игра, которая опасна абсолютно для всех ее участников. Она может положить конец бесконечной путинской агрессии.

Эвакуация российских дипломатов

Накануне издание The New York Times сообщило о том, что Россия активно эвакуирует семьи дипломатов, которые до сих пор продолжали работу в Украине.

Что известно об эвакуции по информации NYT По данным издания, еще до начала переговоров по вопросам безопасности на прошлой неделе, Кремль начала вывозить детей и жен российских дипломатов, которые работают в Киеве. Всего на момент переговоров в Москву уехали 18 россиян. Уже в ближайшее время готовится эвакуация еще 30 российских "оборотней".

Почему я сказал "оборотней"? Потому что нет у России просто дипломатов, все они, а тем более в Украине, банальные агенты ФСБ, или же приближены к ее деятельности.

Почему Кремль идет на такой шаг

В данной ситуации важно, почему Кремль идет на такой шаг. Здесь может быть несколько версий.

Первая версия

Путин реально готовится к полномасштабному вторжению. Но тогда зачем он избавляется от дополнительных глаз и ушей в Киеве и Львове, но совсем не заботится о работниках консульства в Харькове?

Вторая и третья версия

Вторая и третья это банальная пропаганда или психологическая попытка запугать Украину и Запад. И это мне кажется более вероятным.

Ведь в МИД РФ уже заявили, что никого не вывозят, тем самым добавляя загадочности происходящему. А в МИД Украины добавляют, что у них нет никакой информации о том, что консульства пустеют.

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Моментальная реакция

Что важно, ситуация, в отличии от 2014 года, для многих западных стран сильно изменилась и часть наших партнеров реагирует практически молниеносно.

Пока Кремль пытается запугать Украину маневрами с вывозом семей дипломатов из Украины, Великобритания тут же перебрасывает в Киев легкие противотанковые системы, причем сделали это так, что России просто нечем на это ответить, кроме как возмутится.

Буквально вчера (17 января – 24 канал) министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Лондон принял решение передать Украине противотанковые системы в рамках программы Orbital, которая уже реализуется между Украиной и Британией в вопросах масштабной безопасности.

Показательный шаг партнеров

Сразу после этого заявления в Палате общин 2 транспортных самолета С-17 ночью вылетели в Киев и уже к утру мы узнали, что самые современные противотанковые комплексы, которые состоят на вооружении британских военных, уже в распоряжении Минобороны Украины.

Это стало очень показательным шагом поддержки от наших партнеров. Единственное, что на это смогли ответить в Кремле это то, что якобы эти комплексы приведут к дестабилизации.

Бен Уоллес не просто так акцентировал внимание на том, что это именно оборонительное оружие, а потому Кремлю нечего на это возразить. Было неплохо, чтобы именно так и действовали все наши союзники – сначала поставки оружия, а потом уже выслушивание обеспокоенности Кремля.

Доказательства абсурдности поведения России

Прозвучало из уст Уоллеса и еще кое-что важное, что доказывает всю абсурдность нынешнего поведения России.

Накануне Песков заявил о том, что якобы НАТО хочет напасть на Россию и именно поэтому Кремль стянул свои войска к нашей границе. Но это абсолютный бред, и Уоллес добавил, Лондон готов общаться с Москвой, но только в том случае, если она перестанет нести чушь.

Таким образом Британия показала, что точно не оставит Украину в беде и это хороший сигнал Кремлю, что за каждой их провокацией будет следовать быстрая реакция Лондона.

Спецназовцы из Канады

Вдобавок Канада направила в Украину отряд своих спецназовцев. Я уверен, вы уже не раз могли услышать или прочитать о том, что якобы первостепенная задача канадских военных в Украине это эвакуация их дипломатов в случае войны.

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Мол, Канада готова лишь спасти своих и бросить в беде Украину. Но те, кто распространяют такие месседжи, забывают вам озвучить первую часть сообщения издания Global Times, которое и опубликовало информацию о переброске канадцев.

Задача канадского спецназа на месте вероятного конфликта быстро определить, как именно Канада может помочь Украине.

Германия не заинтересована

Во всей этой истории есть и ложка дёгтя, к сожалению. Накануне Германия окончательно показала, что она не заинтересована защищать Украину, а готова отдать нас в жертву, лишь бы не потерять российский газ и российские денежки.



Германия не заинтересована в защите Украины / Фото Welt

Германия боится потерять деньги

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что новое правительство продолжит политику Ангелы Меркель и не станет поставлять Украине летальное оружие. И это заявление прозвучало как раз перед визитом министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Москву.

Вот единственное, что она смогла выдавить из себя в диалоге с Лавровым это слова о том, что они видят угрозу России. На этом всё.

Казалось бы, не хотите помогать сами, не мешайте это делать другим. Но Германия и здесь отличилась. Британское издание UK Defence Journal обнародовало маршрут двух британских самолетов с оружием для Украины на борту. Оказалось, что им пришлось облетать воздушное пространство Германии.

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Все дело в том, что Германия, узнав, что и для кого находится на бортах, просто запретила пролет королевских военных самолетов в своем воздушном пространстве. Это же как нужно боятся потерять деньги, чтобы совершить даже такой подлый поступок?

Оказывается именно Германия настояла на том, чтобы Запад не отключал Россию от банковской системы SWIFT даже в случае вторжения оккупантов в Украину.

Официальная причина – Запад боится, что Кремль разрабатывает свой аналог системы расчетов, а потому решено вводить адресные санкции против крупных российских банков.

Не официально, оказалось, что Германия, на первых этапах переговоров с США просила о том, что если уж и отключать Россию от SWIFT, то обязательно оставить каналы для расчетов с Кремлем за поставки газа. Как вы понимаете, ни о каком эмбарго Германия даже слышать не хотела.

Немецкие политики хотят, чтобы Мельник умолк

В этом свете посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что ему приходится по сути вести военную дипломатию, чтобы склонить немецкое правительство на украинскую сторону. Наши дипломаты вынуждены влиять на немецкое общество посредством СМИ, чтобы оно уже давило на свою власть.



Немецкие политики хотят, чтобы Мельник умолк / Фото "Радио Свободы"

Проще говоря, из-за активности наших дипломатов в СМИ немецким политикам приходится объясняться перед своим народом, почему Германия так заигрывает с Кремлем. Потому очень часто немецкие политики просят Мельника, мягко говоря, замолчать.

Евросоюз задумался о своей безопасности

Кроме того, отличился и глава европейской дипломатии Жозеп Борель, который заявил, что ситуация вокруг Украины наконец заставила задуматься Евросоюз о собственной безопасности. Проще говоря, Борель намекнул, что нам бы, в первую очередь, хоть бы себя защитить.

Правда Борель забыл добавить, что из-за того, что Европа за 8 лет так и не решилась на агрессивный ответ России, Путину все же удалось сделать ЕС слабым.

Как бы это плохо не выглядело, для нас в этом есть свои плюсы. Ведь главную роль в борьбе с Москвой заняли те, кто не так тесно с ней связан это США и Великобритания.

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Любые действия России – негативные последствия для Путина

Оказалось, что прямо сейчас разыгрывается игра, в которой Путин оказался в безвыигрышном положении – любое его действие приведет к негативным последствиям для России.

Все дело в том, что прямо сейчас идут активные, и в то же время секретные, переговоры между Украиной и США. За последнюю неделю глава Офиса Президента Андрей Ермак уже несколько раз провел переговоры с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

На прошлой неделе с секретным визитом в Киеве был глава ЦРУ Уильям Бернс, который встретился со своими украинскими коллегами и президентом Зеленским.

Вдобавок накануне Киев посетила делегация американских сенаторов представляющих обе правящие партии. Сам факт того, что делегация представлена и республиканцами и демократами, говорит о том, что это не частный визит, а официальный.

Именно Конгресс сегодня будет неким предохранителем от ошибок для администрации Байдена. Кульминацией уже завтра, 19 января, станет визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Версии происходящего

В свете вышесказанного, возникает 2 версии происходящего. Скептики могут сказать, что американцы просто убеждают Офис Президента Зеленского уступить Кремлю и, например, пойти на московские условия минских соглашений. Но действия как Кремля, так и Белого дома говорят об обратном.

Я рассматриваю здесь совсем иную версию. Путин настолько был уверен в том, что мягкотелый Запад не сможет отвергнуть его ультиматумы, что перешел некую черту. Он настолько накалил обстановку вокруг Украины, что США решили этим воспользоваться.

Ходьба по лезвию ножа

Сейчас происходит ходьба по лезвию ножа. Ведь посудите сами – Путин стянул огромное количество войск к нашим границам и каждый день угрожает войной. Но это никак не повлияло на уступчивость Запада – там отвергли его ультиматумы и таким образом загнали Россию в тупик.

Что сейчас может сделать Путин? Если он начнет реальное вторжение в Украину – его ждут западные санкции и это только развяжет руки Вашингтону для окончательного удушения Москвы.



Путин ходит по лезвию ножа / Фото Getty Images

Причем не только на украинском направлении. Если же Путин отступит это покажет его слабость и Вашингтон ею воспользуется для дальнейшего удушения.

Полагаясь на поддержку наших главных союзников, в первую очередь, не стоит забывать и о том, что наша украинская армия точно готова дать отпор оккупанту.

Это достаточно четко отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, заявив, что Украина просто не по зубам Путину, намекнув, что главе Кремля не мешало бы заняться своей страной.

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Слова о сильной Украине это не преувеличение. Ведь в помощь нашей армии прямо сейчас развиваются силы Территориальной обороны, которые в перспективе будут насчитывать около 150 обученных солдат.

Все они будут мотивированы защищать именно свои регионы.

К тому же наша армия может рассчитывать не только на поставки современных ракетных противотанковых систем Javelin. Украина сама за годы войны научилась создавать передовое оружие против оккупантов. Например, противотанковый ракетный комплекс Стугна-П, который издание Forbes ставит в один ряд с американскими Javelin.