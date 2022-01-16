Показали, что бороться за свою землю нужно до конца, – Зеленский почтил память киборгов

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта. Глава государства подчеркнул, что дух киборгов был значительно крепче, чем перекрытие терминалов аэропорта.

По словам Владимира Зеленского, украинские киборги выстояли, несмотря ни на что. Такими словами глава государства упомянул украинских защитников в 7-ю годовщину боев за Донецкий аэропорт.

Обратите внимание Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Киборги являются примером для украинцев

Президент отметил стойкость и мужество украинских защитников, которые защищали Донецкий аэропорт. Владимир Зеленский подчеркнул, что киборги являются примером для нас всех.

Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца,

– заявил Зеленский.

Что известно об обороне Донецкого аэропорта Бои за Донецкий аэропорт длились 242 дня – с 26 мая 2014 года по 22 января 2015. Боевики пытались захватить новый терминал аэропорта, однако наши защитники мужественно противостояли им. Киборгами украинских воинов назвали российские пропагандисты, которых удивляло то, что более полгода их наемники не могут захватить наши позиции в ДАП.

13 января 2015 года диспетчерская башня аэропорта не выдержала атак оккупантов и упала. Боевики смогли зайти на территорию терминала, однако украинские воины давали им отпор с пожарной станции аэропорта.

Во время боев Украина потеряла 109 своих защитников. Еще 4 считают пропавшими без вести. Более 400 бойцов получили ранения.

Предлагаем вспомнить, как в 2015 году Украина встречала киборгов, вернувшихся из Донецка: смотрите видео

Текст публикации Владимира Зеленского

День памяти защитников Донецкого аэропорта.

День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что.

День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПу.

Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца.

Помним наших героев!