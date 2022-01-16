За словами Володимира Зеленського, українські кіборги вистояли, незважаючи ні на що. Такими словами глава держави згадав українських захисників у 7-му річницю боїв за Донецький аеропорт.

Зверніть увагу Україна вшановує пам'ять кіборгів Донецького аеропорту

Кіборги є прикладом для українців

Президент відзначив стійкість та мужність українських захисників, які боронили Донецький аеропорт. Володимир Зеленський наголосив, що кіборги є прикладом для нас усіх.

Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця,

– заявив Зеленський.

Що відомо про оборону Донецького аеропорту

Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні – з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015. Бойовики намагалися захопити новий термінал летовища, однак наші захисники мужньо протистояли їм. Кіборгами українських воїнів нарекли російські пропагандисти, яких дивувало те, що понад пів року їхні найманці не можуть захопити наші позиції в ДАП.

13 січня 2015 року диспетчерська вежа аеропорту не витримала щоденник атак окупантів і впала. Бойовики змогли зайти на територію терміналу, однак українські воїни давали їм відсіч з пожежної станції летовища.

Під час боїв Україна втратила 109 своїх захисників. Ще 4 вважають зниклими безвісти. Понад 400 бійців зазнали поранень.

Пропонуємо згадати, як у 2015 році Україна зустрічала кіборгів, які повернулися з Донецька: дивіться відео

Текст публікації Володимира Зеленського

День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що.

День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу.



Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця.



Пам'ятаємо наших героїв!