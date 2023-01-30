Показали дом в центре Харькова, атакованный российской ракетой: кадры последствий удара
30 января 2023, 07:14Читати новину українською
Российские оккупанты накануне вечером 29 января атаковали Киевский район Харькова. Обстрел сильно повредил жилой дом.
Последствия прилета показали спасатели и областная прокуратура. Какие последствия очередной атаки россиян читайте в тексте 24 Канала.
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Что известно о последствиях атаки по Харькову
В результате очередного ракетного удара кафиров погибла пожилая женщина, 3 человека - ранены,
– рассказали в ГСЧС.
Там также сообщили, что российская ракета (предварительно – С-300) попала в четырехэтажный жилой дом.
Последствия ракетного удара в Харькове / Фото ГСЧС