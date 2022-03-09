Показали места падения бомбы, которую оккупанты сбросили на больницу в Мариуполе: жуткое фото

9 марта 2022 , 17:13
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Источник:

Мариупольский городской совет

Российские террористы цинично обстреляли детскую больницу в Мариуполе. Одна из авиабомб попала во двор возле больницы, там образовался огромный обрыв.

Мариупольский городской совет показал место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу.

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На фото заметно, что образовавшаяся от бомбы глубина ямы составляет около 5 метров.


Место падения авиабомбы возле больницы в Мариуполе / Фото городского совета

 

Цинизм и жестокость оккупантов все больше поражает. Около 15:50 9 февраля они сбросили несколько бомб на детскую больницу №3. Корпус полностью уничтожен. Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин.

 

 

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Автор: Марія Бондар