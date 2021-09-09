Показания дали под жестким давлением, – адвокат братьев Ахтемовых рассказал о пытках оккупантов

Оккупанты в Крыму обвиняют Азиза и Асана Ахтемовых в якобы "организации диверсии на газопроводе" в селе Первомайское. Российские спецслужбы силой, с применением пыток, выбивали из них показания.

Оккупанты также пришли с обысками и задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом в эфире 24 канала сообщил адвокат братьев Ахтемовых Николай Полозов.

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Полозов: из Ахтемовых выбивали показания

Правозащитник рассказал, что видел одного из братьев 6 сентября на суде, когда им продлевали меру пресечения. Он имел вид полностью подавленного человека, который подвергался давлению.

Здесь нет никаких сомнений, что все показания, которые они дали, были получены под давлением с применением пыток,

– подчеркнул Полозов.

И добавил, сейчас они находятся в следственном изоляторе Симферополя, в разных камерах. В отношении братьев Ахтемовых проводятся следственные действия. Что касается Наримана Джеляла, то, вероятнее всего, 10 сентября ему огласят обвинение. 6 сентября стороне защиты это анонсировал следователь.

Асан Ахтемов – родственник заместительницы министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Крымчанин является мужем ее троюродной сестры.

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