Показания дали под жестким давлением, – адвокат братьев Ахтемовых рассказал о пытках оккупантов
Источник:24 канал
Оккупанты в Крыму обвиняют Азиза и Асана Ахтемовых в якобы "организации диверсии на газопроводе" в селе Первомайское. Российские спецслужбы силой, с применением пыток, выбивали из них показания.
Оккупанты также пришли с обысками и задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом в эфире 24 канала сообщил адвокат братьев Ахтемовых Николай Полозов.
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Полозов: из Ахтемовых выбивали показания
Правозащитник рассказал, что видел одного из братьев 6 сентября на суде, когда им продлевали меру пресечения. Он имел вид полностью подавленного человека, который подвергался давлению.
Здесь нет никаких сомнений, что все показания, которые они дали, были получены под давлением с применением пыток,
– подчеркнул Полозов.
И добавил, сейчас они находятся в следственном изоляторе Симферополя, в разных камерах. В отношении братьев Ахтемовых проводятся следственные действия. Что касается Наримана Джеляла, то, вероятнее всего, 10 сентября ему огласят обвинение. 6 сентября стороне защиты это анонсировал следователь.Обратите внимание! Асан Ахтемов – родственник заместительницы министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Крымчанин является мужем ее троюродной сестры.
Адвокат прокомментировал незаконные задержания крымских татар: видео
Оккупанты незаконно задержали крымских татар: главное
- Российские силовики утром 3 сентября обыскивали дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина.
- Уже 4 сентября оккупанты провели обыск в доме заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Политика задержали и увезли в неизвестном направлении.
- Оккупанты впоследствии провели еще ряд незаконных обысков. Среди задержанных 3 – 4 сентября крымских татар оказался родственник первой заместительницы министра иностранных дел Эмине Джапаровой Асан Ахтемов,
- Задержанных обвиняют в "организации диверсии на газопроводе" в селе Первомайское в оккупированном Крыму. Мол, братья Ахтемовы были исполнителями, а Джелял – посредником. Диверсию, по версии прокремлевских ставленников, организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.