Атаковать россиян правдой о нападении России на Украину может каждый. Украинцы придумали еще один способ, сообщает 24 канал.

Стоит знать Что делать, если оккупанты отобрали ваш телефон и SIM-карту: рекомендации Минцифры

Инструкция проста:

  1. Зайти в Google Maps.
  2. Выбрать любую точку на карте России, в любом городе (лучше выбирать популярные заведения).
  3. Заходим во вкладку "Фото".
  4. Загружаем фото с результатами обстрелов оккупантов.
  5. Добавляем к фото текст, четко дающий понять, что все эти убийства и разрушения – дело рук россиян.

Украинцев призывают всеми способами распространять среди россиян кадры преступлений РФ против Украины. Вот еще несколько путей:

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