Атаковать россиян правдой о нападении России на Украину может каждый. Украинцы придумали еще один способ, сообщает 24 канал.
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Инструкция проста:
- Зайти в Google Maps.
- Выбрать любую точку на карте России, в любом городе (лучше выбирать популярные заведения).
- Заходим во вкладку "Фото".
- Загружаем фото с результатами обстрелов оккупантов.
- Добавляем к фото текст, четко дающий понять, что все эти убийства и разрушения – дело рук россиян.
Украинцев призывают всеми способами распространять среди россиян кадры преступлений РФ против Украины. Вот еще несколько путей:
- Рассказать россиянам информацию о митингах в их городах через инстаграммы или другие солнцесети.
- Отправить голосовое сообщение своим родным или знакомым в России с помощью бота "Звонок другу".
- Присоединиться к кибервойскам Украины: блокировать российские сайты, искать уязвимые точки в киберзащите российских объектов.
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