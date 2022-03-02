Атаковать россиян правдой о нападении России на Украину может каждый. Украинцы придумали еще один способ, сообщает 24 канал.

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Инструкция проста:

Зайти в Google Maps. Выбрать любую точку на карте России, в любом городе (лучше выбирать популярные заведения). Заходим во вкладку "Фото". Загружаем фото с результатами обстрелов оккупантов. Добавляем к фото текст, четко дающий понять, что все эти убийства и разрушения – дело рук россиян.

Украинцев призывают всеми способами распространять среди россиян кадры преступлений РФ против Украины. Вот еще несколько путей:

Рассказать россиянам информацию о митингах в их городах через инстаграммы или другие солнцесети.

Отправить голосовое сообщение своим родным или знакомым в России с помощью бота "Звонок другу".

Присоединиться к кибервойскам Украины: блокировать российские сайты, искать уязвимые точки в киберзащите российских объектов.