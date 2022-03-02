Атакувати росіян правдою про напад Росії на Україну може кожен. Українці вигадали ще один спосіб, повідомляє 24 канал.

Варто знати Що робити, якщо окупанти відібрали ваш телефон і SIM-карту: рекомендації Мінцифри

Інструкція проста:

Зайти на Google Maps. Вибрати будь-яку точку на карті Росії, у будь-якому місті (найкраще вибирати популярні заклади). Заходимо у вкладку "Фото". Завантажуємо фото з наслідками обстрілів окупантів. Додаємо до фото текст, який чітко дає зрозуміти, що всі ці вбивства і руйнування – справа рук росіян.

Українців закликають всіма можливими способами поширювати серед росіян кадри злочинів РФ проти України. Ось іще кілька шляхів:

Розповісти росіянам інформацію про мітинги у їхніх містах через інстаграм або інші сонцмережі.

Надіслати голосове повідомлення своїм рідним чи знайомим у Росії за допомогою бота "Дзвінок другу".

Долучитися до кібервійськ України: блокувати російські сайти, шукати вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів.

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