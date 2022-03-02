Атакувати росіян правдою про напад Росії на Україну може кожен. Українці вигадали ще один спосіб, повідомляє 24 канал.

Варто знати Що робити, якщо окупанти відібрали ваш телефон і SIM-карту: рекомендації Мінцифри

Інструкція проста:

  1. Зайти на Google Maps.
  2. Вибрати будь-яку точку на карті Росії, у будь-якому місті (найкраще вибирати популярні заклади).
  3. Заходимо у вкладку "Фото".
  4. Завантажуємо фото з наслідками обстрілів окупантів.
  5. Додаємо до фото текст, який чітко дає зрозуміти, що всі ці вбивства і руйнування – справа рук росіян.

Українців закликають всіма можливими способами поширювати серед росіян кадри злочинів РФ проти України. Ось іще кілька шляхів:

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