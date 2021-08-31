Показушная встреча, – соратник Тихановской сказал, что означает план интеграции РФ с Беларусью

Александр Лукашенко и Владимир Путин через несколько дней подпишут план интеграции России и Беларуси. Встреча президентов настораживает, но не стоит быть пессимистичным.

Ведь это уже четвертая или пятая их встреча за последние 12 месяцев. Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.

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Лукашенко ездит на сеансы психотерапии

По его словам, Лукашенко ездит к Путину как на сеансы психотерапии, ведь:

во-первых, такие встречи для него важны, потому что он получает легитимность, признание;

во-вторых, это делают для картинки. Ведь Лукашенко хочет продемонстрировать силовикам, "ябатькам", что Кремль гарантирует ему поддержку.

Ведь, как отметил журналист, как только пророссийская часть белорусского общества почувствует, что Путин уже не поддерживает Лукашенко, то все сторонники самопровозглашенного президента разбегутся.

Поэтому это показушная встреча, которая происходит каждые 2 месяца,

– подчеркнул Вячорка.

Он отметил, что уже 22 года Беларусь и Россия пытаются интегрироваться. Но Союзное государство, которое должны были образовать еще много лет назад, оказалось фейковым, мифическим. Она фактически не существует.

Вячорка: Лукашенко не будет делать ничего, что будет угрожать его трону

На встрече президентов, как считает журналист, Лукашенко будет делать вид, будто что-то подписывает. Так он постарается не потерять власть, которую сейчас имеет, и не лишиться поддержки главы Кремля.

"Мы знаем точно, что Лукашенко не будет делать ничего, что будет угрожать его власти, его трону. Он будет симулировать, что подписывает, делать вид, чтобы получить поддержку Путина", – сказал соратник Светланы Тихановской.

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