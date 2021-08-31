Адже це вже четверта чи п'ята їхня зустріч за останні 12 місяців. Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Лукашенко їздить на сеанси психотерапії

За його словами, Лукашенко їздить до Путіна як на сеанси психотерапії, адже:

по-перше, такі зустрічі для нього важливі, бо він отримує легітимність, визнання;

по-друге, це роблять для картинки. Адже Лукашенко хоче продемонструвати силовикам, "ябатькам", що Кремль гарантує йому підтримку.

Адже, як зауважив журналіст, щойно проросійська частина білоруського суспільства відчує, що Путін вже не підтримує Лукашенка, то всі прихильники самопроголошеного президента розбіжаться.

Тому це показушна зустріч, яка відбувається кожні 2 місяці,

– наголосив Вячорка.

Він зауважив, що вже 22 роки Білорусь і Росія намагаються інтегруватися. Але Союзна держава, яку повинні були утворити ще багато років тому, виявилась фейковою, міфічною. Вона фактично не існує.

Вячорка: Лукашенко не робитиме нічого, що загрожуватиме його трону

На зустрічі президентів, як вважає журналіст, Лукашенко вдаватиме, ніби щось підписує. Так він намагатиметься не втратити владу, яку зараз має, і не позбутись підтримки очільника Кремля.

"Ми знаємо точно, що Лукашенко не робитиме нічого, що загрожуватиме його владі, його трону. Він симулюватиме, що підписує, вдаватиме, щоб отримати підтримку Путіна", – сказав соратник Світлани Тихановської.

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