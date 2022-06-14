Такой "измены" Лукашенко не ожидал

Да, Коля Лукашенко фактически образовал флаг Украины. Он вместе с одноклассницей стал в самом центре. Украинцы уже заметили и посмеялись в социальных сетях.

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Украинцы шутят, что так сын самопровозглашенного президента просто хотел показать, откуда на Беларусь готовилось нападение. В то же время некоторые смеются, что Коля и есть "сторона", которая готовила нападение, а его отец этого точно не ожидал.

Есть и те, кто во всем ищут позитив и считают, что это была спланированная акция и так Коля хотел показать, что "поддерживает" Украину.

Сын Лукашенко своим нарядом образовал флаг Украины на выпускном: видео

Реакция пользователей сети

"Коля Лукашенко и его одноклассница пришли на выпускной в наряде в цветах флага Украины. Вот от отца получит";

"Сын Лукашенко и его одноклассница пришли на выпускной в нарядах в цветах флага Украины. На фото юноша в синем костюме – Коля Лукашенко. А рядом с ним девушка в желтом платье. Сторона, с которой усатый диктатор не ожидал нападения?";

"Интересно, а что это Коля Лукашенко задумал?";

"Коля Лукашенко с подругой показывают, откуда на Беларусь готовилось нападение";

"Интересно, а Коля Лукашенко и его подруга устроили здесь акцию протеста против отца и его финансового спонсора из Москвы?";

"Коля Лукашенко самый известный выпускник-2022 в Беларуси. Увидев фото из выпускного балла, папа, видимо, был поражен".

Как сам Александр Лукашенко оценил эту ситуацию, к сожалению, неизвестно.

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Кстати, сын самопровозглашенного президента Беларуси окончил школу с медалью. Пользователей сети иронически недоумевают – почему только одна.

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