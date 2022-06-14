Такої "зради" Лукашенко не чекав

Так, Коля Лукашенко фактично утворив прапор України. Він разом з однокласницею став у самому центрі. Українці це вже помітили та посміялися у соціальних мережах.

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Українці жартують, що так син самопроголошеного президента просто хотів показати, звідки на Білорусь готувався напад. Водночас дехто сміється, що Коля і є та "сторона", яка готувала напад, а його батько цього точно не чекав.

Є й ті, які вважають, що це була спланована акція і так Коля хотів показати, що підтримує Україну.

Син Лукашенка своїм нарядом утворив прапор України на випускному: відео

Реакція користувачів мережі

"Коля Лукашенко та його однокласниця прийшли на випускний у вбранні в кольорах прапора України. Ото від батька отримає";

"Син Лукашенка та його однокласниця прийшли на випускний у нарядах у кольорах прапора України. На фото юнак у синьому костюмі – Коля Лукашенко. А поряд з ним дівчина у жовтій сукні. Сторона, з якою вусатий диктатор не чекав на напад?";

"Цікаво, а що це Коля Лукашенко задумав?";

"Коля Лукашенко з подругою показують, звідки на Білорусь готувався напад";

"Цікаво, а Коля Лукашенко та його подруга влаштували тут акцію протесту проти батька і його фінансового спонсора з Москви?";

"Коля Лукашенко найвідоміший випускник-2022 у Білорусі. Побачивши фото з випускного балу, тато, мабуть, був вражений".

Як сам Олександр Лукашенко оцінив цю ситуацію, на жаль, невідомо.

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До речі, син самопроголошеного президента закінчив школу з медаллю. Користувачів мережі іронічно дивуються – чому лише з однією.

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