"Покинуть все это мы не можем": Николаевский зоопарк нуждается в помощи

Работники Николаевского зоопарка продолжают заботиться о животных, несмотря на то, что на его территорию уже дважды прилетали снаряды оккупантов. Сейчас зоопарк нуждается в помощи, ведь из-за войны сбилось снабжение корма из Херсона.

К счастью, ни один работник в результате обстрелов не пострадал. На территории зоопарка до сих пор есть неразорвавшиеся снаряды оккупантов.

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В зоопарк дважды попадали вражеские снаряды

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий рассказал, что первый обстрел состоялся 27 февраля. Тогда снаряд упал вблизи вольеров для тигров и белых медведей, однако, к счастью, не взорвался. В плитке после него осталась вмятина. Боеприпас уже обезвредили. Сейчас он находится в музее зоопарка.

Это была первая ракета. Люди, конечно, были напуганы. Но когда мы разобрались, что она уже безопасна, я решил, что это экспонат, это история, это документ, и мы забрали ее в музей. Когда нам с этими ракетами помогут разобраться, думаю, мы их тоже заберем в музей,

– добавил Топчий.

Ночью 12 марта в зоопарк попали 2 кассетные авиабомбы и один снаряд "Урагана", но также ничего не взорвалось. Один из боеприпасов пробил вольер с птицами и застрял в земле. Сейчас ждут взрывотехников, чтобы они все обезвредили.

"Мы очень рады тому, что ни одно животное не пострадало при этом. Но пока он находится здесь. Мы ждем саперов, которые уберут этот опасный объект с нашей территории, и мы тогда сможем восстановить перекрытие, которое было повреждено попаданием, и обеспечить нормальную жизнь нашим питомцам", – отметил заместитель директора зоопарка Юрий Кириченко.

Смотрите фото из Николаевского зоопарка / Фото "Суспильне. Новости"

Всего в зоопарке 230 сотрудников, однако пока работают лишь 60. Некоторые из них даже ночуют на работе, ведь не имеют возможности вовремя добраться домой. По словам директора, в случае угрозы авиаудара работники могут спрятаться во рву.

"У нас есть глубокий ров, который отделяет слонов и бегемотов от посетителей. Если будет обстрел, наши сотрудники могут спуститься в этот ров. К сожалению, подвалов и бомбоубежищ в зоопарке нет", – отметил Топчий.

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Зоопарк нуждается в помощи

Из-за войны поставщик из Херсона не может привозить корм для животных, которые живут в Николаевском зоопарке, поэтому заведение нуждается в помощи. С этим помогают волонтеры и неравнодушные жители Николаева. Животным нужны мясо, крупы, овощи, фрукты и тому подобное.

"Начали приходить волонтеры, которые помогают нам. С кормами у нас сейчас более-менее терпимо, хотя мы кормим по урезанным рационом. Но нам очень хорошо помогают волонтеры. Ежедневно нам приносят какие-то продукты: хлеб, зерно, яблоки. Все это идет на кормовой цех, высчитывается, и кормятся наши животные", – добавил директор.

Кроме этого, зоопарку можно помочь, приобретя онлайн-билет на сайте. Все деньги направят на оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов, продуктов и тому подобное.

"Тревожно, но что делать? Оставить все это, покинуть мы не можем", – подытожил Топчий.

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